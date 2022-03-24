نائب يكشف عن "مقاطعة جديدة" لجلسة السبت

وقال المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، "اننا مجموعة من النواب المستقلين نعلن مقاطعتنا جلسة البرلمان السبت المقبل في حال استمر ترشيح الكرد لشخصيات عليها الكثير من الشوائب بالتالي فاننا لن نشارك بتدمير العراق من خلال شخصيات لا تخدم العراق".واضاف المعموري "اننا عدد من النواب المستقلين نعلن مقاطعتنا جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم السبت على اعتبار اننا لا يهمنا الصراعات السياسية بين جميع الاطراف بقدر اهتمامنا بما وعدنا شعبنا وجمهورنا بأن نعمل بكل ما بوسعنا للحفاظ على مصالحهم العامة واختيار من يمثل العراق للاربع سنوات المقبلة".