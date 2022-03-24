العذاري يكشف "ثمار" جلسة السبت

كشف رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، الخميس، "ثمار" جلسة السبت المقبل المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال العذاري في بيان، إن "من ثمار جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة وإقرار موازنة عام 2022 وإخراج البلد من أزمة إقتصادية متوقعة".

وأضاف "كذلك الأسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد وإقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة الى مجلس النواب وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة وممارسة أعضاء البرلمان دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان".

ولفت العذاري الى أن من ثمار الجلسة ايضا "خلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد والوفاء بالعهود من قبل النواب الى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها وهناك فوائد متعدد يطول ذكرها"، مشدداً بالقول "فلا تبيعوا حصاد زرعكم الى غيركم، العراق اولى به".