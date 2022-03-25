العراق يدعو الصومال لتسديد الديون المترتبة لصالحه

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وكيل وزارة الخارجيَّة للشؤون القانونيَّة والمتعددة الأطراف، قحطان طه خلف، ألتقى مع وزير خارجيَّة جُمهوريَّة الصومال عبدى سعيد موسى، على هامش مُشارَكته في اجتماع مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ في دورته الـ 48 الذي تعقد أعماله في العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومُناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين وسُبُل الارتقاء بها، كما جرى مُناقشة آلية تسديد جُمهوريَّة الصومال للديون المتربتة لصالح العراق".وأشار البيان إلى أن "الوكيل وجه دعوة لوزير خارجيَّة جُمهوريَّة الصومال، وكذلك لوزير الماليّة لزيارة العراق وإجراء المحادثات مع المسؤولين العراقيين لغرض الإتفاق على آلية وتوقيتات التسديد، وأكّد الجانبان على اعمدة تبادل الزيارات بين وفود البلدين".