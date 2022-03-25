الكاظمي يصل إلى الأردن - عاجل

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى المملكة الاردنية الهاشمية.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكاظمي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية".