البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت - عاجل

نشر مجلس النواب، اليوم الجمعة جدول اعمال جلسة يوم غد السبت.

وتضمن جدول الاعمال حسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، انتخاب رئيس الجمهورية.