الكاظمي يعود الى بغداد بعد زيارة سريعة الى الاردن

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكاظمي وصل الى بغداد بعد اختتام زيارة الى المملكة الاردنية الهاشمية".ويذكر ان " الكاظمي خلال زيارته للاردن بحث " تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تداعياتها والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة وبما يحقق مصالح شعوبها".والتقى الكاظمي خلال الزيارة كل من "الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعضو مجلس الوزراء في السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز".