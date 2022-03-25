الكلداني وطالباني يبحثان تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية

بحث الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، اليوم الجمعة، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باڤال طالباني، تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وتشكيل الحكومة.

وقال المكتب الاعلامي للأمين العام لحركة بابليون في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير استقبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، باڤال طالباني، والوفد الموافق له، وذلك في إطار المباحثات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة".

واضاف البيان ان "اللقاء الذي عقد في مقر الحركة بالعاصمة بغداد، بحث آخر التطورات السياسية في البلاد، كما جدد ريان الكلداني، موقف الحركة الوطني، من تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، للخروج من أزمة انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة".

وبحسب البيان، دعا الكلداني إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتكاتف جميع الممثلين عن المكونات والطوائف، لأجل الخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده الساحة السياسية"، مشددا على ضرورة، تذليل العقبات ورفع اسم العراق فوق كل المسميات، بما يخدم مصلحة العراقيين من أقصى الجنوب إلى أقصى شمال إقليم كردستان".

كما أشار الى، التحديات التي تمر بها البلاد، ومتطلبات الشارع العراقي، التي لابد من تحقيقها من خلال الاسراع بتشكيل حكومة خدمية إصلاحية قوية، تعمل على تحقيق حياة حرة كريمة لأبناء الشعب"، مطالبا في الوقت ذاته الابتعاد عن المواقف المتصلبة وعدم تهميش الآخر ".

من جانبه، أشاد باڤال الطالباني، بالمنهج الوطني البناء الذي تتبناه حركة بابليون، متمثلا بالمواقف الوطنية لريان الكلداني، وممثلين الحركة في البرلمان، بووقوفهم على مسافة واحدة من الجميع، والسعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء".