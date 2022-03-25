تعليق جديد من رئيس الكتلة الصدرية بشأن جلسة السبت – عاجل

وذكر العذاري في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "غدا السبت.. سيعلم العراقيون من يريد حياتهم ومن يريد هلاكهم، وسيعلم العراقيون من هو العراقي الأصيل ومن هو التبعي الهجين وسيعلم العراقيون من هو معسكر الاصلاح ومن هو معسكر الفساد وسيعلم العراقيون من هو الشجاع ومن هو الجبان وسيعلم العراقيون من هو الذي يشترى بالمال ومن هو الذي غني العراق وسيعلم العراقيون من هو من ولائه للعراق ومن هو ولائه لغير العراق".واختتم التغريدة بالقول: ان غداً لناظره قريب".