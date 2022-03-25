الزيدي يدعو لتغيير النظام السياسي.. "جميع القوى متورطة بالفساد"

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، "يبدو أن العراق كتب عليه أن يدفع ثمن المراهقات السياسية والحسابات المغلوطة لقياداته منذ الحرب العراقية الإيرانية إلى دخول الكويت ومن ثم الاشتراك بمجلس الحكم والقبول بهذا النظام السياسي المشوه".وأضاف، "اليوم تقرع طبول الحرب وتتراشق التهم ونسمع بين الحين والآخر مصطلحات التبعية والفساد أو الوطنية والإصلاح. وللأمانة والدقة فإن كل القوى التي اشتركت بعد 2003 من دون استثناء لديها علاقات بالخارج ومتورطة بالفساد بمستويات مختلفة ولا يمكن للقيادات الكبرى التبرؤ من دورها فالمواقف والأحداث وشهود العيان والمجتمع الدولي وعقلاء القوم والمثقفون على دراية بالأمور".وأتم الزيدي، "في حال لم يتم تغيير النظام السياسي وتعديل الدستور تحت ظل حكومة وطنية مبسوطة اليد وغير مرهونة للتبعية الخارجية والداخلية ومتحررة من العبودية ستبقى في حيص بيص خصوصاً أن الثلث موجود في طرفي الصراع وتمكين طرف دون الآخر في الوقت الراهن دمار للعراق".