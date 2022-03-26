اجتماعات مكثفة للقوى السياسية تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وقال مصدر نيابي لـ السومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعا خارج مجلس النواب".واضاف ان " الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد اجتماعا في مجلس النواب تمهيدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".واشار المصدر الى ان "الاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعا مع الرئيس المشترك للاتحاد باڤل طالباني في منزل رئيس الجمهورية الاسبق جلال طالباني".من جهته، قال مراسلنا إن "الكتل السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن عقدت اجتماعات منفردة داخل مجلس النواب"، مشيرا الى "وصول حركة الجيل الجديد وامتداد الى مجلس النواب".واضاف: "لم يتم حتى الآن دعوة النواب للدخول إلى قاعة الجلسة".وفي وقت سابق، نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،تأجيل جلسة اليوم.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب إنه "لا وجود لتأجيل جلسة البرلمان اليوم وستقعد في موعدها".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم، للتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد.