الصدر يصل إلى بغداد

وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل الى العاصمة بغداد".



وجاءت زيارة الصدر بالتزامن مع جلسة اختيار رئيس الجمهورية، في الدورة الخامسة للبرلمان.