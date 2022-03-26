بدء توافد النواب إلى قاعة البرلمان – عاجل

أفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، ببدء توافد أعضاء مجلس النواب إلى قاعة البرلمان، لغرض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أعضاء من مجلس النواب، بدأوا يتوافدون صوب قاعة البرلمان، مع توجه هيئة الرئاسة إليها".

