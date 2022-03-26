البرلمان يقرع الجرس لدعوة النواب إلى الحضور لقاعة المجلس

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، قرع جرس جلسة مجلس النواب ايذانا لعقدها وانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مراسلنا، إن "جرس مجلس النواب قرع إيذانا بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".