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الحلبوسي يقرأ أسماء النواب الحاضرين داخل قاعة البرلمان
سياسة
2022-03-26 | 07:12
5,253 مشاهدة
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، ببدء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقراءة أسماء النواب الحاضرين داخل قاعة البرلمان.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحلبوسي يبدأ بقراءة اسماء الحاضرين من أعضاء المجلس".
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