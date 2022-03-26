الكتلة الصدرية توافق على شروط كتلة "من أجل الشعب" لدخول جلسة البرلمان

أفاد مصدر نيابي، اليوم السبت، بموافقة رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري على شروط كتلة "من أجل الشعب" لدخول جلسة البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العذاري ونائب عن تحالف السيادة، وافقا على شروط كتلة من أجل الشعب، لدخول قاعة البرلمان".

