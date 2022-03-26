الاسدي يقدم تواقيع 126 نائباً مقاطعاً للجلسة الى رئاسة البرلمان (وثيقة)

قدم رئيس كتلة السند الوطني، أحمد الاسدي، اليوم السبت، وثيقة موقعة من قبل 126 نائبا مقاطعا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

واظهرت وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، توقيع 126 نائبا مقاطعا لجلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.