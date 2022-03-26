العراق يدين ويستنكر الهجمات التي تستهدف السعودية

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "أعرب خلال لقائه مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20، عن إدانة واستنكار العراق للهجمات التي أستهدفت أراضي المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة ومنشآتها الحيويّة والمدنيَّة، والتي كان أخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البتروليَّة التابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات".وبحث الجانبان "التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ".وتبادل حسين وفرحان "الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".