تعليق "ساخر" للعذاري بشأن جلسة البرلمان

وقال العذاري في بيان، إن "التبعية ڤايروس يصيب الأشخاص غير الملقحين بلقاح حب الوطن ويُنتشر من خلال المال السياسي (السحت)".وأضاف أن "للوقاية، التعفر بتراب الوطن، والغسل بماء نهري دجلة والفرات، والصيام عن الخنوع الخضوع للخارج وذلك لتطهير النفس".وعقد مجلس النواب السبت جلسة لاختيار رئيس جديد للجمهورية، قبل أن يرفعها الى يوم الاثنين المقبل لعدم اكتمال الاصوات اللازمة للانتخاب، فيما حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب الرئيس.