التعليم توافق على عودة المرقنة قيودهم من طلبة العام السابق للمراحل المنتهية

صوتت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي، اليوم الاحد، بالموافقة على عودة المرقنة قيودهم من طلبة العام السابق للمراحل المنتهية.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي صوتت بالموافقة على عودة المرقنة قيودهم من طلبة العام السابق للمراحل المنتهية، وتكون مباشرتهم في الدوام الرسمي خلال العام المقبل".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وافقت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توسعة مقاعد الدراسات.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي وافقت على توسعة اخيرة لمقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي 2021-2022".

واوضح، ان "التوسعة ستكون بواقع مقعدين عام وثلاثة مقاعد خاص، فضلا عن مقعد واحد لفئات ذوي الشهداء والسجناء".