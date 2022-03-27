جدول اعمال جلسة البرلمان يوم غد

تنشر السومرية نيوز، جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الاثنين.

وكان مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها امس السبت الى يوم غد الاثنين، فيما حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.