السومرية نيوز تنشر مسودة مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاثنين، نص مشروع مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.

وعقدت اللجنة المالية، صباح اليوم، اجتماعا لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.