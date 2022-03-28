الحكيم يوجه دعوة للقوى السياسية

دعا رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، القوى السياسية كافة إلى تكثيف لقاءاتهم للإتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم.

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حالة الإنسداد السياسي الخانق التي يعيشها العراق ستنعكس سلبا على المواطن، بدءا من عدم إمكانية الحكومة على تقديم قانون الموازنة، لذلك فإننا ندعو المخلصين من القوى السياسية كافة إلى تكثيف لقاءاتهم للإتفاق على برنامج حكومي واضح المعالم، وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، وكيفية معالجة الأزمات الكبرى، لا سيما الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتجميد الخلافات الحالية، ريثما ينتج برنامج حكومي وطني، تكون المشاركة في الحكومة القادمة على أساسه مع تأكيدنا على عدم المشاركة فيها".