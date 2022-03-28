بحضور 258 نائباً.. مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي - عاجل

عقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي".

وأضافت أن "عدد الحضور بلغ 258 نائباً".