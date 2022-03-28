غداً.. وزير خارجية دوقية لوكسمبورغ في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن زيارة وزير خارجيَّة دوقية لوكسمبورغ إلى العاصمة بغداد، غداً الثلاثاء.

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "وزير خارجيَّة دوقية لوكسمبورغ جان أسيلبون سيصل إلى العاصمة بغداد صباح يوم غد الثلاثاء".