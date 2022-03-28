العراق وسويسرا يعقدان الجولة الأولى من المُشاورات السياسيَّة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انعقدت في مقر المبنى الفيدراليّ الحكوميّ السويسريّ في بيرن جولة المُشاورات السياسيَّة الأولى بين جُمهوريَّة العراق والإتحاد الكونفدراليّ السويسريّ، وترأس الجانب العراقيّ وكيل الوزارة الأقدم نزار الخيرالله، بينما ترأس الجانب السويسريّ مُساعدة وزير الخارجيَّة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايا تسافي، وبمُشارَكة القائم بالأعمال المؤقت هندرين علي مصطفى والوفد المرافق للوكيل".واستعرض الجانبان، وفق البيان، "أهم الخطوات التي إتخذها البلدان في تطوير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها في مُختلِف المجالات، ومُناقشة الرؤى المُشترَكة بشأن تعزيز الحوار وحقوق الإنسان وقضايا الهجرة والمُساعدات الإنسانيَّة، فضلاً عن التطرق إلى القضايا الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة".وأضاف البيان: "كما التقى وكيل الوزارة الأقدم مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجيَّة السويسريَّة ليفيا لوي بحضور القائم بالأعمال المؤقت هندرين علي مصطفى و مُساعدة وزير الخارجيَّة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايا تسافي، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والمقترحات التي تساعد في تطوير العلاقات الثنائيَّة بين العراق وسويسرا فضلاً عن القضايا الإقليميَّة والدوليَّة".