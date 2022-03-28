الصدر وطالباني يتفقان على استمرار المحادثات

اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني على ضرورة استمرار المحادثات.

وقال مكتب طالباني في بيان، "تلقى بافل جلال طالباني اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتباحث الجانبان حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية فضلا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي".

وقد اتفق الجانبان على "ضرورة استمرار المحادثات بهدف تجاوز الظروف التي يمر بها البلد".