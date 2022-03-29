الكاظمي يستقبل وزير خارجية لوكسمبورغ ويبحث معه ملفات الأمن والاقتصاد

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولوكسمبورغ، وكذلك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي".وأوضح الكاظمي بحسب البيان، أن "العراق ماضٍ في تعزيز الشراكة مع لوكسمبورغ وأوروبا في الحرب على الإرهاب، والتعاون المؤسساتي في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، وتنمية الاعتماد على الطاقة النظيفة".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع على الساحة الدولية، وضرورة السعي إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات الدائرة، ووقوف العراق إلى جانب كل ما من شأنه تجنيب الشعوب معاناة النزاعات، وآثار الحروب وكوارثها على المدنيين".من جانبه أشار وزير خارجية لوكسمبورغ إلى أن "حكومته والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى الاستمرار في مساعدة العراق، وتوفير الدعم والإسناد في مختلف المجالات، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع العراق على تشجيع النشاط الاستثماري الداعم للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وأكد الوزير سعيه إلى إزالة معوقات عمل الخطوط الجوية العراقية في المطارات الأوروبية"، وفي ما جاء في البيان.