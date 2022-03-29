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مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الكاظمي
سياسة
2022-03-29 | 07:34
المصدر:
السومرية نيوز
856 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
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مجلس الوزراء
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