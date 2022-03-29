الحلبوسي يستقبل وزير خارجية لوكسمبورغ.. بحث ملف الإرهاب

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل وزير خارجية دوقية اللوكسمبورغ جان إسلبورن والوفد المرافق له، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والمجالات كافة، فضلاً عن مناقشة موضوع اللاجئين والنازحين".وتطرق اللقاء، إلى "تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكداً ضرورة تغليب لغة الحوار بعيداً عن الحروب وأهمية التمسُّك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلِّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان".من جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ "تطلعَ بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التعاون على مختلف الصعد، مؤكداً دعم حكومته والاتحاد الأوروبي لسيادة العراق وسلامة أراضيه والتعاون في جميع المجالات، وبما يحقق أمنه واستقراره".