الجيل الجديد يرهن حضوره جلسة الغد بشرط

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ السومرية نيوز، إن "اجتماع عقدته الكتلة، تم فيه التأكيد على ان حضور جلسة الغد من عدمه مرهون بتقديم القوى السياسية الموقعة على الورقة التي قدمهتا كتلة الجيل الجديد بادرة حسن نية من خلال تطبيق بعض موادها".وأضاف المصدر، أن "ذلك الشرط جاء ليكون دليل حسن النوايا بغية الذهاب الى حضور الجلسة"، مبيناً أنه "من خلال تلك الخطوة سيتم تحديد الموقف بحضور جلسة البرلمان من عدمه".ويوم السبت الماضي، أعلن حراك الجيل الجديد، الحصول على ضمانات من التحالف الثلاثي، بشأن شروطه التي طرحها للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (التي كانت مقررة السبت)، حيث كان الجيل الجديد قدم 17 شرطاً لدخول تلك الجلسة.ويعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسة السبت الماضي.