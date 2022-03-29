زيباري يوجه رسالة لرئاسة البرلمان قبل جلسة الحسم

وقال زيباري في تغريدة عبر تويتر، "هل تمتلك هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة الشجاعة و الجرأة لمحاسبة النواب المقاطعون لجلسة البرلمان بالاسماء و القوائم و بالضد من التزاماتهم الدستورية و قانونهم رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ لان هناك نصوص صريحة بوجوب حضورهم جلسات المجلس. و لا اجتهاد في مورد النص".وأضاف، "نتأمل ان تمضي جلسة الغد على خير".ويعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسة السبت الماضي.