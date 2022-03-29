زيباري يوجه رسالة لرئاسة البرلمان قبل جلسة الحسم

وجه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجلس النواب، بشأن محاسبة النواب المتغيبين عن جلسة الغد والمخصصة لتمرير رئيس الجمهورية.
وقال زيباري في تغريدة عبر تويتر، "هل تمتلك هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة الشجاعة و الجرأة لمحاسبة النواب المقاطعون لجلسة البرلمان بالاسماء و القوائم و بالضد من التزاماتهم الدستورية و قانونهم رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ لان هناك نصوص صريحة بوجوب حضورهم جلسات المجلس. و لا اجتهاد في مورد النص".
وأضاف، "نتأمل ان تمضي جلسة الغد على خير".
ويعقد مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد فشل جلسة السبت الماضي.