الديمقراطي الكردستاني بخصوص جلسة الغد: هناك فريقان

اعتبر عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أن هناك فريقين بخصوص جلسة البرلمان يوم غد، مشيراً الى أن التحالف الثلاثي هو "كونكريتي".

وقال وفاء محمد كريم خلال حديثه لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية الفضائية، "هناك فريقان الأول لتعطيل الجلسة والآخر لتمرير الجلسة".

وأضاف أنه "ليس من الهين تحمل المسؤولية في العراق وهذا ما نادت به إحدى القوى"، مشيراً الى أن "تحالف إنقاذ وطن بمعناه إنقاذ وطن".

ولفت كريم الى أنه "لو الاتحاد الوطني سحب ترشيح برهم صالح وإعطاء اسم آخر لذهبنا لبغداد بمرشح واحد"، مشدداً بالقول "نحن تحالف كونكريتي"، في إشارة الى التحالف الثلاثي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الأربعاء جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد أن فشل السبت الماضي في حسم المنصب.