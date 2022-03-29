طرح توقع جديد بشأن عدد نواب الإطار التنسيقي

توقع عضو في كتلة صادقون، الثلاثاء، وصول عدد نواب الإطار التنسيقي ومن معه الى 149 أو أكثر، مشيراً الى ان الإطار لم يعطل جلسة البرلمان.





وقال عائد الهلالي خلال حديثه لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الإطار التنسيقي أعلن موقفه بصراحة لن ندخل للجلسة إذا لم يتوفر لقاء بين الإطار والصدريين"، مشيراً الى أن "أي لقاء لم يحصل والمفاوضات قد توقفت".

وأضاف أن "هناك توجهاً باتجاه بيضة القبان وهم المستقلون"، متوقعاً وصول عدد اعضاء الاطار التنسيقي ومن معه الى "149 أو يعبر النصف".

واعتبر الهلالي أن الإطار "لم يعطل جلسة مجلس النواب بالبداية من عطلها التحالف الثلاثي"، مشدداً بالقول "سبق وان طالبنا بالأغلبية نحن معها لكنها تحتاج لمقدمات".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الأربعاء جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد أن فشل السبت الماضي في حسم المنصب.