جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول اعمال جلسة يوم غد الأربعاء.





وتضمن جدول الاعمال حسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد لـ السومرية نيوز، انتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان النيابية الدائمة.