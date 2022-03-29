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نائب سابق: المعالجات في صلاح الدين لا تخلو من المحسوبية

سياسة

2022-03-29 | 16:55
نائب سابق: المعالجات في صلاح الدين لا تخلو من المحسوبية
389 مشاهدة

اعتبر النائب السابق عن محافظة صلاح الدين عمار يوسف، اليوم الثلاثاء، أن موضوع معالجة الفساد اصبح ايقونة مستخدمة من الكثيرين، فيما شدد على ان المعالجات في صلاح الدين لا تخلو من المحسوبية.

وقال يوسف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موضوع معالجة الفساد اصبح ايقونة مستخدمة من الكثيرين والقول فيها اثر على الفعل ونحن بحاجة الى خطوات عملية في هذا الموضوع"، مبينا ان "المعالجات في صلاح الدين لا تخلو من المحسوبية وحين نتكلم عن موازنة المحافظة وتوزيعها على المشاريع نجد اشكالية فيها من خلال التوزيع لمناطق دون أخرى وهنالك اكثر من علامة استفهام على هذا الأمر خصوصا انه لا توجد هناك مناقصات على المشاريع في المحافظة الا ما ندر وجميعها اما بتنفيذ مباشر او دعوة مباشرة وهذا الامر بمجمله مدعاة لمراجعة لانه قطع الطريق على الشركات للمنافسة وتقديم الافضل".
 
واضاف يوسف، ان "هنالك خللاً ضمن الجوانب الفنية لدى الجهات المسؤولة في كل مفصل رغم ان المحافظ يتحمل الجانب الاكبر كونه على رأس الهرم في الجانب التنفيذي في المحافظة على اعتبار هنالك مناطق محرومة وهنالك توجه سياسي حول هذا الموضوع رغم ان الانتخابات انتهت والبلد في ازمة وعلى الجميع اعادة الحسابات وتشكيل حكومة خدمات"، لافتا الى ان "ما نريده إصلاح الوضع في المحافظة وليس التشهير بشخص او جهة على اعتبار أن وضع البلد لا يحتمل المزيد من تصعيد والصراعات بل واجبنا تنبيه المسؤول لمراجعة القرارات ومعالجتها بالشكل الصحيح".
 
واردف "لدينا مجموعة رسائل نتمنى توجيها الى الجهات المسؤولة عن الملف التنفيذي في صلاح الدين  نتمنى ان يتم التعامل معها بما يخدم المحافظة وأبنائها، الاولى اعادة النظر في توزيع ميزانية المحافظة بشكل عادل على مناطقها وفق النسب السكانية لكل قضاء، والثانية اعادة النظر في المشاريع الاستراتيجية وتوزيعها بين النواحي الادارية بشكل عادل".
 
وتابع أن "الثالثة اعادة النظر في مسالة احالة المشاريع لان جميعها بالتنفيذ او الاحالة المباشرة واتاحة المجال لوجود المناقصات كي يكون هناك تنافس بين الشركات على المشاريع"، مضيفاً أن "الرابعة الابتعاد عن حالة الشخصنة في الشركات كي لا يتهم اي مسؤول بانه يوجه الأموال الى شركات محددة ما يخلق كلام وأقاويل حول هذا الإجراء والشك بوجود فساد".
 
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