برئاسة الكعبي.. اللجنة المالية تستضيف وزير الزراعة

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاربعاء، عن استضافة اللجنة المالية النيابية لوزير الزراعة والكادر المتقدم.



وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة المالية برئاسة الكعبي استضافت وزير الزراعة والكادر المتقدم بشأن قانون الدعم الطارئ والامن الاغذائي ومستحقات الفلاحين".



واستضافت اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها، امس الثلاثاء، وزير المالية ووزير التجارة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب ووكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة ومدير عام الحسابات في الوزارة، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية.