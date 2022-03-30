البرلمان يصوت على أعضاء عدد من اللجان النيابية

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية.



وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية".



وأضافت، أن "البرلمان صوت أيضاً على مهام لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وكذلك على مهام لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية".

وتابعت ان "مجلس النواب صوت على مهام لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية".



واوضحت ان "مجلس النواب صوت ايضا على مهام لجنة النقل والاتصالات النيابية، وكذلك على مهام لجنة الخدمات والاعمار النيابية".

وأكملت الدائرة، ان "مجلس النواب صوت على مهام لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، بالاضافة على أعضاء اللجنة القانونية، وكذلك صوت على اسماء اعضاء لجنة العلاقات الخارجية".