كتلة سياسية تعلن مقاطعة جلسة اليوم - عاجل

قررت كتلة الجيل الجديد، اليوم الاربعاء، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة عقدها اليوم.



وقال مراسلنا: إن "كتلة الجيل الجديد قررت مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية رسمياً، بسبب عدم تنفيذ مطالبها".