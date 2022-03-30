المالكي: أعددنا مبادرة لمعالجة حالة "الاختناق السياسي"

وذكر المالكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي والمتحالفين معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت اليوم بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة".وأضاف: "أعددنا ورقة مباردة لإيجاد حل لحالة الاختناق، بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار".وتابع: "اليوم وغدا يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية".