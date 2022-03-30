الكشف عن حقيقة وفاة ابراهيم الجعفري

كشف المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري، اليوم الاربعاء، حقيقة وفاة الاخير.

وقال المكتب في تصريح لـ السومرية نيوز، ان "المزاعم المتداولة بشأن وفاة ابراهيم الجعفري هي عارية عن الصحة تماما".