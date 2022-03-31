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المالية النيابية تستضيف وزير الكهرباء والكادر المتقدم
سياسة
2022-03-31 | 02:26
950 مشاهدة
استضافت اللجنة المالية، اليوم الخميس، وزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي استضافت وزير الكهرباء والكادر المتقدم".
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