المالية النيابية تستضيف وزير الكهرباء والكادر المتقدم

استضافت اللجنة المالية، اليوم الخميس، وزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي استضافت وزير الكهرباء والكادر المتقدم".