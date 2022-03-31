البرلمان ينفي أنباء "التلاعب بأعداد النواب الحاضرين"

وقالت السلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، اننا "ننفي نفياً قاطعاً هذه الاكاذيب التي نسبت لنا حول التلاعب بأعداد النواب الحاضرين في تلك الجلسة من قبل هيأة الرئاسة ومقرري مجلس النواب".واوضحت ان "اعداد النواب الحضور في جلسة السبت الماضي وتم تدقيقها رسميا هي (٢٠٢) عضو".واشارت الى ان "عملنا البرلماني يحتم علينا ان نكون على قدر المسؤولية في اداء واجبنا التشريعي تحت قبة البرلمان".وتابعت السلمان، ان "الغاية من نشر هذه الانباء الكاذبة في هذا الوقت هي لخلط الاوراق"، داعية "وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمصداقية كما سنلاحق قانونيا كافة المواقع والجهات التي تروج لهكذا اكاذيب وادعاءات دون وجه حق".