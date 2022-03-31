تعليق جديد من اللجنة المالية بشأن قانون الدعم الطارئ

وقالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المالية اكدت على ضرورة تشريع قانون الدعم الطارئ جراء ارتفاع الأسعار المحلية والعالمية والحاجة لشراء الطاقة والنفط الخام والغاز وفقا للمبالغ المرصودة".واضاف ان "رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي اكد على اهمية تنظيم العمل في ظل عدم وجود موازنة وتطبيق قانون الادارة المالية الذي يعطي الصلاحية لوزارة المالية بالصرف بواقع 1/12 من النفقات السنوية".