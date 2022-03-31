بدون الصدريين.. الصدر "يعطي فرصة" تخص تشكيل الحكومة

اعطى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، ما وصفه "الثلث المعطل" فرصة للتفاوض مع الكتل الاخرى لتشكيل حكومة اغلبية من دون الكتلة الصدرية.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، "لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها انا اعطي (الثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية، ومن اول يوم في شهر رمضان المبارك والى التاسع من شهر شوال المعظم".

ودعا الصدر الكتلة الصدرية الى "عدم التدخل بذلك لا ايجابا ولا سلبا"، مشدداً بالقول "بذلك فقد ابرأت ذمتي امام الجميع".