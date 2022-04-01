تعليق جديد من الكتلة الصدرية بشأن ترك تشكيل الحكومة للإطار التنسيقي

وذكر الخفاجي في منشور عبر فيس بوك، تابعته السومرية نيوز: "بلحاظ استثناء الكتلة الصدرية من مشهد (الاربعين) القادم، فأن أياً من القوى الاخرى لن تستطيع إكمال نصاب الثلثين دون الاتفاق مع بارتي (البارزاني) وتقدم (الحلبوسي) وعزم (الخنجر) أيضاً؛ بالنظر للخطاب السياسي الإطاري في الشهرين الماضيين".وأشار إلى أن "القوى المذكورة آنفا تمت شيطنتها وربطها بمشاريع تركية وخليجية وصهيونية وصلت الى حد الحرق والقصف، إذ أن التفاوض معهم بات يعتبر تعدياً لمتبنيات الاطار ذات الغطاء المذهبي والديني الوجوديين".وتساءل قائلاً: "ما (التخريجة) التي سيخرج بها (الاخوة) لتبرير ما سيجري على فرض تحققه أمام مَن اقتنعوا بخطابهم؟!.".وأكمل: "أما نحن، فإن كنا في الحكومة سنبني ونراقب، وإن كنا في المعارضة سنقض مضاجع الفاسدين، وفي الحالتين سنكون جنودا للاصلاح وراعيه، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا".