الكاظمي والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين العراق ومصر

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، عبّر من خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".وأضاف البيان، أن الكاظمي "عبّر عن شكره وتقديره لرئيس جمهورية مصر العربية، وبادله التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى المزيد من التعاون في مختلف الأصعدة، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين وازدهارهما".