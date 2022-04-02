موقف عراقي من وقف العمليات العسكرية في اليمن

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "‎تُرَحِّبُ الحكومةُ العراقيَّة بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمنيّ وعلى الحدود اليمنيّة السعوديّة".وفيما ثمنت الوزارة "جُهُود ومساعيّ مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وتبنيّه مُبادرةً للحوار اليمنيّ-اليمنيّ التي تهدف إلى وقف إطلاق النّارِ في اليمن"، أعربت عن "دعمها للجُهُود التي تبذلها الأُمَمُ المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنيّة الأخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة وإستقرارها".وأكدت الخارجية، أن "الحل السياسيّ هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجُهُود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلاماً شاملاً ومُستداماً".