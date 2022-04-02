المساري بشأن "الأغلبية الوطنية": فيها مغادرة للتخندقات

اعتبر القيادي في تحالف سيادة احمد المساري، السبت، أن الأغلبية الوطنية فيها مغادرة للتخندقات، فيما أكد عدم المشاركة في حكومة ليس فيها التيار الصدري.



وقال المساري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "كنا نأمل الخروج من التخندقات الطائفية ومع الأسف ما زالت هناك بعض القوى السياسية تتعامل بنفس فيه شيء من الطائفية وما تزال تتخندق طائفياً". وأضاف أن "الأغلبية الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح"، معتبراً أن "فيها مغادرة للتخندقات". ولفت المساري الى أن "الانسداد السياسي بدأ من الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشدداً بالقول "لا ندخل حكومة ليس فيها التيار الصدري".

