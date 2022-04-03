المالكي يعلق على "هدنة اليمن": بارقة أمل مشجعة

وقال المالكي في بيان، إن "مبادرة الامم المتحدة في اقرار الهدنة في اليمن بارقة امل مشجعة ونأمل ان تكون فرصة مواتية لبناء سلام عادل ومستقر في هذا الباد الذي يتجرع منذ سنوات ويلات الحرب ومرارة المعاناة الانسانية لاسيما وسط المدنيين من النساء والاطفال وكبار السن".

ودعا المالكي الاطراف جميعاً الى "ادامة هذه الهدنة والتمسك بها وترك الشعب اليمني المظلوم يقرر مصيره بنفسه ومستقبله وطنا لاهله جميعاً".

ودخلت أمس السبت التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ، حيث ستستمر لمدة شهرين.



وأول أمس الجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00".