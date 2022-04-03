الزاملي يخاطب زيدان: الفساد آفة تنخر جسد الدولة وعملية محاربته تتطلب جهوداً مشتركة

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير التقى زيدان "في مقر القضاء الاعلى، لبحث جهود مكافحة الفساد والتنسيق في مجال اقرار التشريعات والقوانين التي تصب في خدمة المواطن".وأكد الجانبان وفق البيان "على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في مجال اقرار القوانين ومكافحة الفساد وكشف و محاسبة المفسدين وفق القانون".وأشار الزاملي إلى أن "الفساد آفة أهدرت أموال ومقدرات البلد، وكانت سببا في الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي كانت وما زالت تنخر جسد الدولة بكل مفاصلها"، مشيراً إلى أن "عملية محاربة الفساد تتطلب جهوداً استثنائية مشتركة بين جميع السلطات".